Scontro tra auto-tir-furgone in A22 | un morto

Trentotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un terribile incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, sull’A22 in direzione sud, all’altezza di AlaAvio a causa del quale ci sono una persona morta e un'altra in gravissime condizioni. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scontro auto tir furgoneIncidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone - È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, all'altezza di Borghetto: lunghe code ... Secondo virgilio.it

scontro auto tir furgoneUn furgone e un’auto tamponano un tir fermo in coda, un morto e un ferito gravissimo in A22 - È pesantissimo il bilancio dell’incidente che oggi pomeriggio ha paralizzato l’A22 nei pressi di Avio, in Trentino, in direzione sud. Lo riporta msn.com

scontro auto tir furgoneTerribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. Scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Auto Tir Furgone