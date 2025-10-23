Scontro tra auto-tir-furgone in A22 | un morto

È un terribile incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, sull’A22 in direzione sud, all’altezza di AlaAvio a causa del quale ci sono una persona morta e un'altra in gravissime condizioni. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Incidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone - È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, all'altezza di Borghetto: lunghe code ... Secondo virgilio.it

Un furgone e un’auto tamponano un tir fermo in coda, un morto e un ferito gravissimo in A22 - È pesantissimo il bilancio dell’incidente che oggi pomeriggio ha paralizzato l’A22 nei pressi di Avio, in Trentino, in direzione sud. Lo riporta msn.com

Terribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. Scrive ildolomiti.it