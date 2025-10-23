Scontro tra auto-tir-furgone in A22 | tre feriti uno gravissimo

È un terribile incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, sull’A22 in direzione sud, all’altezza di AlaAvio a causa del quale ci sono tre persone ferite, di cui una in gravissime condizioni.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un furgone e un’auto tamponano un tir fermo in coda, 2 morti sull'Autostrada del Brennero - È pesantissimo il bilancio dell’incidente che oggi pomeriggio ha paralizzato l’A22 nei pressi di Avio, in Trentino, in direzione sud. Da msn.com

Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto in autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morto un 32enne e un uomo di 52 anni in fin di vita - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi ... Lo riporta msn.com

Terribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. Come scrive ildolomiti.it