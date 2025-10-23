Scontro tra auto sulla Domitiana morto 40enne e ferita la moglie | incidente a Lago Patria

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sulla Domitiana a Lago Patria: scontro tra due auto, morto conducente 40enne, ferita la compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragico incidente stradale, muore 40enne: grave la compagna - Un 40enne, di origini straniere, era alla guida di un'automobile quando si è scontrato con un'altra vettura. napolitoday.it scrive

