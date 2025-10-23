Scontro in tangenziale di Napoli auto si ribalta | due feriti in ospedale

Incidente sulla tangenziale di Napoli, poco dopo le ore 14:00, scontro tra due auto vicino all’uscita di Agnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

