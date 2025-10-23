Scontro frontale tra 2 auto nel Bolognese muore un bimbo di 7 anni

AGI - Un bambino di sette anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese, sulla strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia. Il bimbo è rimasto coinvolto in uno scontro frontale fra due auto. Sono rimasti feriti due passeggeri adulti. Si occupano delle indagini i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro frontale tra 2 auto nel Bolognese, muore un bimbo di 7 anni

