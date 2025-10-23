Scontro fra due auto sulla Porrettana a Lovoleto Bologna morto un bimbo di 7 anni
Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese. Intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Due invece gli adulti feriti. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi. Il bambino, a quanto risulta, viaggiava seduto sul sedile posteriore, insieme al suo papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
