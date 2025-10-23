Scontro Cuomo-Zamdani per sindaco NY

2.44 Nel dibattito per la guida di New York, i due principali candidati si sono scontrati sul tema del voto ebraico. Zamdani ha proposto di introdurre nelle scuole pubbliche un programma didattico dedicato alla storia e alla cultura ebraica, riprendendo un progetto già elaborato sotto l'amministrazione Adams. Cuomo ha reagito con durezza attaccando l'avversario, di fede musulmana, citando una lettera firmata da 650 rabbini americani che giudicano la sua candidatura "una minaccia per la sicurezza e la dignità del popolo ebraico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it