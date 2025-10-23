Scontro Bolloli–Montanari a Otto e Mezzo | Le piazze più violente sono di sinistra Ha visto gli ultrà neofascisti?

A Otto e mezzo scintille tra Brunella Bolloli (Libero) e Tomaso Montanari: botta e risposta su violenza in piazza, Meloni, ultras e Gaza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Scontro Bolloli–Montanari a Otto e Mezzo: “Le piazze più violente sono di sinistra”. “Ha visto gli ultrà neofascisti?”

