Scontri tra tifosi a Pisa | il Viminale chiude per tre mesi i settori ospiti dei nerazzurri e del Verona
PISA – Dopo i gravi disordini avvenuti sabato 18 ottobre a Pisa, in occasione della partita tra Pisa e Hellas Verona, il ministero dell’interno ha disposto la chiusura per tre mesi dei settori ospiti negli stadi dove le due squadre disputeranno le trasferte. Gli scontri, definiti dal Viminale una vera e propria “guerriglia urbana”, hanno coinvolto circa 150 ultras veronesi e un centinaio di tifosi pisani, entrambi armati e travisati. Cinque supporter dell’Hellas sono già stati arrestati in flagranza differita, mentre molti altri sono stati identificati. Il Mmnistro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che vieta anche la vendita dei biglietti ai residenti delle province di Pisa e Verona per le gare in trasferta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
