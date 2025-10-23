Scontri tra tifosi a Pisa | il Viminale chiude per tre mesi i settori ospiti dei nerazzurri e del Verona

Corrieretoscano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – Dopo i gravi disordini avvenuti sabato 18 ottobre a Pisa, in occasione della partita tra Pisa e Hellas Verona, il ministero dell’interno ha disposto la chiusura per tre mesi dei settori ospiti negli stadi dove le due squadre disputeranno le trasferte. Gli scontri, definiti dal Viminale una vera e propria “guerriglia urbana”, hanno coinvolto circa 150 ultras veronesi e un centinaio di tifosi pisani, entrambi armati e travisati. Cinque supporter dell’Hellas sono già stati arrestati in flagranza differita, mentre molti altri sono stati identificati. Il Mmnistro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che vieta anche la vendita dei biglietti ai residenti delle province di Pisa e Verona per le gare in trasferta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scontri tifosi pisa viminalePisa e Verona, trasferte vietate per tre mesi ai tifosi: la decisione del Viminale - Dopo gli scontri accaduti nell’ultima sfida tra le due squadre, ecco la scelta del ministro dell’Interno Piantedosi ... Come scrive msn.com

scontri tifosi pisa viminalePisa e Verona, trasferte vietate dopo gli scontri. Presto decisioni su Rieti e Pistoia - Leggi su Sky Sport l'articolo Pisa e Verona, trasferte vietate dopo gli scontri. Lo riporta sport.sky.it

scontri tifosi pisa viminaleScontri tra ultrà, stop alle trasferte per tre mesi per i tifosi del Pisa e dell'Hellas Verona - Questa la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell'Osse ... Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Tifosi Pisa Viminale