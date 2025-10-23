Scontri per uno sfratto in via Michelino a Bologna | attivisti e famiglie si barricano in casa Diretta

Bologna, 25 ottobre 2025 – Scontri con la polizia, questa mattina in via Michelino, dove erano in programma due sfratti. Quando l’ufficiale giudiziario è arrivato sul posto, oltre alle famiglie destinatarie del provvedimento c’erano anche gli attivisti di Plat. Che chiedevano, prima di aprire la porta, che sul posto intervenissero gli assistenti sociali per trovare una collocazione alle famiglie. Quando è stato disposto loro che gli assistenti non sarebbero potuti intervenire, attivisti e famiglie si sono barricati dentro e le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare la porta per eseguire il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

