Scontri e proteste a Dublino davanti a un hotel | il tema è l’immigrazione

Da circa tre giorni Saggart, nella periferia sud-ovest di Dublino, è teatro di scontri nei pressi di un hotel che ospita richiedenti asilo. Ieri sera le forze dell’ordine hanno arrestato ventitré persone e due agenti di polizia sono finiti in ospedale. Dopo essersi organizzati sul web, i manifestanti hanno raggiunto l’edificio, intonando slogan contro l’immigrazione e la crisi abitativa; molti pensano che a provocare quest’ultima sia l’arrivo in Irlanda di persone migranti. L’albergo interessato dalle agitazioni ospita un ragazzo di ventisei anni, indagato per violenza sessuale su una bambina di dieci; la notizia ha dato il via alle proteste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

