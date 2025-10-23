Nuova promozione in corso da Ikea. C’è tempo fino al 9 novembre per usufruire di uno sconto del 10% su alcuni dei prodotti in catalogo Ultima parte di ottobre con varie promozioni in corso da Ikea. L’ultima è stata appena lanciata e scadrà il prossimo 9 novembre. L’iniziativa è riservata ai soci Ikea Business e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Sconto del 10% da Ikea, hai tempo fino al 9 novembre