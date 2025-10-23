Sconto del 10% da Ikea hai tempo fino al 9 novembre
Nuova promozione in corso da Ikea. C’è tempo fino al 9 novembre per usufruire di uno sconto del 10% su alcuni dei prodotti in catalogo Ultima parte di ottobre con varie promozioni in corso da Ikea. L’ultima è stata appena lanciata e scadrà il prossimo 9 novembre. L’iniziativa è riservata ai soci Ikea Business e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal 1° ottobre al 2 novembre approfitta dell’offerta dedicata ai soci IKEA Family: una selezione di piumini con il 20% di sconto. E tu, sei più da piumino caldo e pesante o preferisci quelli più freschi e leggeri? Scegli quello più adatto e preparati a sognare! Ti as - facebook.com Vai su Facebook
Pigiama party negli Ikea di tutto il mondo: buoni conto e colazione gratuita per chi si presenta in abiti da sonno - L'iniziativa, indetta per sabato 31 agosto, prevede la distribuzione di buoni sconto e la colazione ... Come scrive ilgazzettino.it
IKEA, sconto del 20% per rinnovare tavola e cucina: ecco la nuova promo - Con una spesa minima di 40 euro, infatti, scatta subito lo sconto del 20% su tutti gli articoli per la tavola e ... Scrive msn.com