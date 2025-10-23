Scongelatore rapido di sacche cellule staminali e postazioni prelievi | è il dono dell' Ail all' Ematologia

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ail - Associazione Italiana per la lotta contro le Leucemie, i linfomi e il Mieloma - di Foggia ha donato alla Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico ‘Riuniti’ quattro postazioni per prelievi e uno scongelatore rapido di sacche cellule staminali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

