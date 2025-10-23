Sconfinare - L' avventura della conoscenza | iniziato il conto alla rovescia per il Cicap Fest

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo attraversato da crisi globali, disinformazione e trasformazioni tecnologiche sempre più rapide, la conoscenza resta il bene più prezioso e imprescindibile. È la bussola che permette di orientarsi tra fatti e opinioni, di distinguere realtà e finzione, di superare i confini imposti da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sconfinare Avventura Conoscenza Iniziato