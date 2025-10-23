Sconfinare - L' avventura della conoscenza | iniziato il conto alla rovescia per il Cicap Fest
In un mondo attraversato da crisi globali, disinformazione e trasformazioni tecnologiche sempre più rapide, la conoscenza resta il bene più prezioso e imprescindibile. È la bussola che permette di orientarsi tra fatti e opinioni, di distinguere realtà e finzione, di superare i confini imposti da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Il tema dell’ottava edizione, che si terrà dal 14 al 16 novembre, sarà «Sconfinare: l’avventura della conoscenza». Focus sulle minacce che fake news, teorie del complotto e manipolazione dell’informazione rappresentano nei confronti della conoscenza. Ecco - facebook.com Vai su Facebook