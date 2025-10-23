Sconfinano armati dalla Val Bodengo alla Svizzera | due cacciatori nei guai
Due cacciatori italiani sono stati fermati sabato scorso a Cama, nel Canton Grigioni, durante un’operazione congiunta tra la Polizia cantonale e l’Ufficio della caccia e della pesca. I due uomini, di 44 e 35 anni, sono stati denunciati alla Procura Pubblica dei Grigioni per aver oltrepassato il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
