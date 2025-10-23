Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia la moglie scrive a Meloni | La imploro mi aiuti a trovarlo
Andrea Gentili è scomparso ormai da circa un mese. Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata. Sua moglie Sandra Oqueli ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Senza esito anche la seconda giornata di ricerche di Andrea Gentili a #Calcata (#Viterbo), dopo l'appello a "Chi l'ha visto?" della moglie dell'anziano scomparso il 26 settembre. "Mi sono perso su una strada bianca", la sua ultima chiamata. Che direzione ha p
Era Andrea l'anziano visto in una stazione di Roma? Senza esito le ricerche a #Calcata (#Viterbo), dove è scomparso il 26 settembre. "Mi sono perso su una strada bianca", poi il suo telefono si è spento. Qualcuno lo ha incontrato? #chilhavisto?
Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, la moglie scrive a Meloni: "La imploro, mi aiuti a trovarlo" - Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata.
Uomo scomparso a Calcata, le immagini aeree dei Vigili del Fuoco - Allestito un posto di comando "Andrea Gentili, 83 anni, vive negli Usa ma torna spesso in Italia ...
Scomparso a Calcata, una donna: "Era alla stazione Flaminio, l'ho accompagnato a fare il biglietto" - Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e ...