Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia la moglie scrive a Meloni | La imploro mi aiuti a trovarlo

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Gentili è scomparso ormai da circa un mese. Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata. Sua moglie Sandra Oqueli ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

