ABBONATI A DAYITALIANEWS Un mese senza notizie di Andrea Gentili. È da quasi un mese che non si hanno più notizie di Andrea Gentili, l’uomo di 83 anni scomparso il 26 settembre scorso a Calcata, in provincia di Viterbo, dopo un pranzo in famiglia in un ristorante del borgo. Da quel momento le sue tracce si sono perse, e nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei familiari, nessuna pista ha portato a un risultato concreto. La moglie, Sandra Oqueli, ha deciso di rivolgersi direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scrivendole una lettera accorata per chiedere sostegno nelle ricerche del marito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia: la moglie di Andrea Gentili scrive a Giorgia Meloni