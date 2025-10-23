Scommesse sull' Nba e poker truccato oltre 30 arresti negli Usa | coinvolte famiglie mafiose di origine siciliana

Oltre 30 persone, tra cui l'allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e il giocatore dei Miami Heat, Terry Rozier, sono state arrestate nell'ambito di un'ampia indagine federale su attività di gioco d'azzardo illegale e presunti episodi di "partite truccate" collegati a diverse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

