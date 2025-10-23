Scommesse Serie A aggiornamenti sul caso riguardante 13 calciatori | si va verso la chiusura con l’oblazione! La sanzione per i due giocatori della Juventus coinvolti

Scommesse Serie A, novità sul caso che coinvolse 13 calciatori: ecco la possibile sanzione per i due giocatori della Juventus coinvolti. Un’inchiesta che ha scosso il calcio italiano, un giro di scommesse che ha coinvolto nomi eccellenti, tra cui diversi giocatori ed ex della Juventus. Ma la vicenda giudiziaria, come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe chiudersi con un colpo di spugna: per i 22 indagati, basterebbe pagare una multa simbolica di 250 euro per evitare il processo. L’inchiesta e i nomi coinvolti: ci sono Perin e McKennie. La Procura di Milano ha notificato le contestazioni nell’ambito dell’indagine sulle piattaforme di scommesse illegali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

