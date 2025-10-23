Scommesse Serie A aggiornamenti sul caso riguardante 13 calciatori | si va verso la chiusura con l’oblazione! La sanzione per i due giocatori della Juventus coinvolti

Scommesse Serie A, novità sul caso che coinvolse 13 calciatori: ecco la possibile sanzione per i due giocatori della Juventus coinvolti. Un’inchiesta che ha scosso il calcio italiano, un giro di scommesse che ha coinvolto nomi eccellenti, tra cui diversi giocatori ed ex della Juventus. Ma la vicenda giudiziaria, come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe chiudersi con un colpo di spugna: per i 22 indagati, basterebbe pagare una multa simbolica di 250 euro per evitare il processo. L’inchiesta e i nomi coinvolti: ci sono Perin e McKennie. La Procura di Milano ha notificato le contestazioni nell’ambito dell’indagine sulle piattaforme di scommesse illegali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scommesse Serie A, aggiornamenti sul caso riguardante 13 calciatori: si va verso la chiusura con l’oblazione! La sanzione per i due giocatori della Juventus coinvolti

News recenti che potrebbero piacerti

Pronostici Serie B e Serie C oggi 18 ottobre 2025: analisi, quote e scommesse consigliate - facebook.com Vai su Facebook

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive Scommesse calcio, Serie A: scontro al vertice Roma–Inter, su Sisal avanti i nerazzurri a 2,25 http://dlvr.it/TNkTLt - X Vai su X

Caso scommesse, tanto rumore per nulla: chiuse le indagini, tutti salvi con 250 euro - Si chiuderà, come ampiamente prevedibile, con un’oblazione da 250 euro l’inchiesta che ha coinvolto. tuttomercatoweb.com scrive

Caso scommesse illegali: indagati anche Perin e McKennie, cosa rischiano? - Torna d'attualità il capitolo relativo al caso delle scommesse illegali che, nel corso della stagione 2023/24, portò alle squalifiche, rispettivamente di 7 e 10 mesi, di Nicolò Fagioli e di Sandro ... Scrive ilbianconero.com

Caso Scommesse, non è ancora finita: la sentenza ribalta tutto - Il brasiliano, in forza al West Ham, sarà assolto da quella che è l’accusa di scommesse. Segnala calciomercato.it