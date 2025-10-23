Scommesse novità sul caso che coinvolse 13 giocatori? Si va verso la chiusura con l’oblazione! Ecco che cosa potrebbe succedere in futuro

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori: tra maxi processo e chiusura rapida l’oblazione è la possibile strada per la risoluzione Potrebbe essere il preludio a un maxi processo, ma in realtà la vicenda rischia di chiudersi in modo ben più rapido. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Procura di Milano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

scommesse novit224 sul caso che coinvolse 13 giocatori si va verso la chiusura con l8217oblazione ecco che cosa potrebbe succedere in futuro

© Calcionews24.com - Scommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori? Si va verso la chiusura con l’oblazione! Ecco che cosa potrebbe succedere in futuro

Altri contenuti sullo stesso argomento

scommesse novit224 caso coinvolseScommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori? Si va verso la chiusura con l’oblazione e un pagamento di 250 euro! - Scommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori: tra maxi processo e chiusura rapida l’oblazione è la possibile strada per la risoluzione Potrebbe essere il preludio a un maxi processo, ma in re ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Scommesse Novit224 Caso Coinvolse