Scommesse novità sul caso che coinvolse 13 giocatori? Si va verso la chiusura con l’oblazione e un pagamento di 250 euro!

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori: tra maxi processo e chiusura rapida l’oblazione è la possibile strada per la risoluzione Potrebbe essere il preludio a un maxi processo, ma in realtà la vicenda rischia di chiudersi in modo ben più rapido. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Procura di Milano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

