Scommesse NBA | arrestati Rozier Miami Heat e Billups allenatore di Portland Chi sono e cosa è successo

Nemmeno il tempo di cominciare la nuova stagione sul campo e celebrare, tra le altre cose, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder e la strepitosa prova iniziale di Victor Wembanyama, che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scommesse NBA: arrestati Rozier (Miami Heat) e Billups (allenatore di Portland). Chi sono e cosa è successo

Caso scommesse, accuse per 13 calciatori: 250 euro per chiudere la vicenda. Trattandosi di contravvenzioni punibili con l’arresto fino a tre mesi o con una multa massima di 500 euro, la legge consente agli indagati di chiudere la questione senza processo. - X Vai su X

