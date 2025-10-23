Scommesse illegali terremoto nella Nba | oltre 30 arresti ci sono anche Rozier e BillupsL' Fbi | coinvolte famiglie della mafia italiana a New York

Coinvolto anche Damon Jones, ex giocatore dei Miami Heat. Il capo dell'Fbi: è l'insider trading Nba, affari da milioni di dollari.

Scommesse NBA: arrestati Rozier (Miami Heat) e Billups (allenatore di Portland). Chi sono e cosa è successo - Nemmeno il tempo di cominciare la nuova stagione sul campo e celebrare, tra le altre cose, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder e la strepitosa prova iniziale di Victor Wembanyama, ... Si legge su ilmessaggero.it

Nba, scandalo scommesse illegali: arrestati Billups e Rozier - Nba nella bufera: secondo quanto riportato dalla "Espn", il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati nell’ambito di due indagini ... Segnala msn.com

Scandalo scommesse in Nba, arrestati l’allenatore ed ex stella Chauncey Billups e il giocatore Terry Rozier - È un terremoto con pochi precedenti quello che sconvolge in queste ore la Nba, il campionato statunitense di basket. Da msn.com