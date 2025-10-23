Scommesse e arresti | Nba sotto shock l’Fbi pronta a fare chiarezza

Scossa nella Nba: la stagione appena iniziata si ritrova travolta da un’inchiesta federale sulle scommesse. Oggi è attesa una conferenza del direttore dell’Fbi, Kash Patel, per chiarire i passaggi chiave. Tra i coinvolti compaiono volti noti del basket professionistico, con possibili ripercussioni sportive e giudiziarie destinate a segnare le prossime settimane. Arresti e indagini: cosa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scommesse e arresti: Nba sotto shock, l’Fbi pronta a fare chiarezza

Nba, scandalo scommesse illegali: arrestati Billups e Rozier - Nba nella bufera: secondo quanto riportato dalla "Espn", il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati nell’ambito di due indagini ... Lo riporta msn.com

Bufera in Nba, arrestati Terry Rozier e coach Billups: indagine dell’Fbi su un giro di scommesse illegali - La guardia degli Heat e il coach dei Blazers coinvolti in un'inchiesta dell'FBI sulle scommesse sportive e poker illegale ... ilfattoquotidiano.it scrive

Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell’Fbi - (Adnkronos) – Bufera scommesse sulla Nba, con arresti choc che sconvolgono la regular season appena iniziata. Scrive msn.com