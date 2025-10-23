Scommesse e arresti | l’NBA travolta da un nuovo scandalo

Il mondo della NBA è scosso da un incredibile uragano mediatico: Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, e Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati dall’FBI nell’ambito di un’inchiesta sul gioco d’azzardo illegale che riguarda movimenti sospetti sulle scommesse del 2023. Il direttore dell’agenzia federale terrà una conferenza stampa oggi alle 16.00 (ora italiana) per fornire ulteriori dettagli. Terry Rozier nel mirino. Rozier è stato fermato giovedì mattina a Orlando, in Florida, dove la squadra si trovava dopo la sconfitta contro gli Orlando Magic nella gara d’esordio della stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

