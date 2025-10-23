Scire 2025–2027 al via il corso di Avvicinamento alla tecnologia
Parte a Palomar il nuovo corso di “Avvicinamento alla tecnologia per principianti”, che prenderà il via lunedì 18 novembre dalle 16 alle 19. Promosso nell’ambito del progetto “Scire 2025–2027”, il corso è gratuito e rivolto agli adulti che desiderano acquisire competenze di base nell’uso degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quarantuno anni fa, il 15 ottobre del 1984, i Palombari del Comsubin, imbarcati su Nave Anteo, nel corso di una lunga e delicata operazione, riuscirono a recuperare a 33 metri di profondità all'interno del leggendario Regio Sommergibile Scirè (affondato il 10 - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Scire in biblioteca: a settembre corso gratuito su alimentazione e benessere - Arezzo, 29 agosto 2025 – Inizierà il prossimo 20 settembre alle ore 9,15 un corso gratuito aperto a tutti ma con iscrizione obbligatoria, presso la Biblioteca Giovanni Giovannini di Bibbiena del ... lanazione.it scrive