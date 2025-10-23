Sciopero per la Flotilla parte il procedimento contro i sindacati

La Commissione di garanzia sugli scioperi apre un procedimento di valutazione per i sindacati riguardo alle manifestazioni del 3 ottobre scorso. Ieri è stato notificato l’avviso per l’avvio del procedimento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

sciopero per la flotilla parte il procedimento contro i sindacati

