Sciopero per la Flotilla parte il procedimento contro i sindacati
La Commissione di garanzia sugli scioperi apre un procedimento di valutazione per i sindacati riguardo alle manifestazioni del 3 ottobre scorso. Ieri è stato notificato l’avviso per l’avvio del procedimento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
