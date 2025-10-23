Sciopero generale del 28 novembre | la Cub mobilita tutti i settori contro la manovra e l’economia di guerra

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato per venerdì 28 novembre 2025 uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata compresa tra le 00:00 e le 23:59. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Comunicazione di Servizio Si informa che, a causa dello sciopero generale del comparto di Igiene Urbana indetto per oggi,17 ottobre 2025, e vista la totale adesione da parte del personale, il servizio di igiene urbana non è stato svolto. Si invitano gli utenti a - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sciopero generale il 28 novembre contro la Manovra, Usb: “Torniamo a bloccare tutto” - Sciopero generale venerdì 28 novembre contro la manovra 2026 annunciato dai sindacati: lo stop è stato annunciato da Usb, e non è chiaro se aderiranno ... Come scrive fanpage.it

L’Usb: sciopero generale contro la finanziaria il 28 novembre - (askanews) – Lo sciopero generale “contro la finanziaria di guerra” sarà il 28 novembre. Scrive askanews.it

L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Un nuovo sciopero generale “contro la finanziaria di guerra” affinché si torni a investire su salari, pensioni e sanità invece di comprare e costruire nuove armi. Secondo ilfattoquotidiano.it