Bologna, 23 ottobre 2025 – Dalle 7 di lunedì 27 alle 7 di martedì 28, sciopero del personale dipendente delle Aziende Sanitarie bolognes i, A proclamarlo è l’associazione sindacale Fials. Per quanto riguarda l’Ausl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi). Vaccini antinfluenzali. È boom tra i bolognesi: "Oltre 35mila immunizzati in appena otto giorni" L’Ausl ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero Ausl di Bologna lunedì 27 gennaio: cosa succede