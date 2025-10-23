Sciocchezza Emerson | si procura il rigore ma il Var lo espelle!

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda sconfitta in Champions League per il Marsiglia di De Zerbi, che perde 2-1 in rimonta in casa dello Sporting. I portoghesi ribaltano il risultato sfruttando la superiorità numerica dopo l'incredibile espulsione di Emerson Palmieri: il terzino azzurro finisce a terra in area con l'arbitro che assegna il rigore, salvo poi tornare sui suoi passi grazie all'intervento del Var, punendo così Emerson con il secondo giallo per simulazione. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

