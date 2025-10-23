Scintille Meloni-Schlein la premier prima del vertice Ue | L’opposizione fa male all’Italia
Roma, 23 ottobre 2025 – Il tempismo in politica è tutto. E Giorgia lo usa come un bisturi. Per rispondere all’accusa di aver definito l’opposizione “peggio dei terroristi“ aspetta il momento propizio: la replica alla Camera. Al termine del dibattito sui temi del Consiglio europeo che si apre (e probabilmente finisce) oggi a Bruxelles. Dopo aver ribattuto con insolita sobrietà a diversi appunti sollevati dall’opposizione, punta dritta su Elly Schlein. “Voglio far chiarezza: io ho detto che voi dell’opposizione vi siete rifiutati di sostenere il piano di pace per Gaza, che era stato sottoscritto da Hamas, e quindi avete avuto un atteggiamento più fondamentalista di Hamas”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
