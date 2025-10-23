Scienza l’illusione di spegnere il sole? Più rischiosa di quanto ipotizzato

Il raffreddamento artificiale del pianeta attraverso l’immissione di particelle riflettenti nell’atmosfera – una tecnica nota come solar radiation management of stratospheric aerosol injection (SAI) – potrebbe essere molto piu’ difficile, costosa e rischiosa di quanto suggeriscano i modelli teorici. Lo evidenzia uno studio della Columbia Climate School, pubblicato su Scientific Reports, che mette in discussione le ipotesi piu’ ottimistiche sulla fattibilita’ della geoingegneria solare. I ricercatori hanno analizzato i vincoli fisici, economici e geopolitici legati alla dispersione di aerosol nella stratosfera per riflettere la luce solare e contrastare il riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

