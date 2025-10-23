Scienza l’illusione di spegnere il sole? Più rischiosa di quanto ipotizzato

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  raffreddamento artificiale del pianeta  attraverso l’immissione di particelle riflettenti nell’atmosfera – una tecnica nota come  solar radiation management of stratospheric aerosol injection (SAI)  – potrebbe essere molto piu’ difficile, costosa e rischiosa di quanto suggeriscano i modelli teorici. Lo evidenzia  uno studio della Columbia Climate School, pubblicato su Scientific Reports, che mette in discussione le ipotesi piu’ ottimistiche sulla  fattibilita’ della geoingegneria solare. I ricercatori hanno analizzato  i vincoli fisici, economici e geopolitici legati alla dispersione di aerosol nella stratosfera  per riflettere la luce solare e contrastare il riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scienza l8217illusione spegnere soleL'inquinamento atmosferico sta "spegnendo" il sole: ecco dove e perché - Dall'India al resto del mondo, occorre contrastare l'inquinamento atmosferico. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Scienza L8217illusione Spegnere Sole