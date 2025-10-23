Sci Alpino Marta Bassino operata a Milano | ridotta la frattura alla tibia

Milano – Si è conclusa l’operazione alla Clinica La Madonnina di Milano a cui è stata sottoposta la sciatrice azzurra Marta Bassino dopo l’infortunio. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, è stata ridotta e sintetizzata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, con reinserzione del legamento collaterale mediale. Sin dalle prossime ore Bassino comincerà la fase riabilitativa che la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. L’infortunio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

