Sci alpino l’Italia perde anche Marta Bassino | addio Olimpiadi

AGGIORNAMENTO ORE 6.45. Marta Bassino è stata operata alla Clinica La Madonnina di Milano: l’intervento si è concluso alle 23.30. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, è stata ridotta e sintetizzata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, con reinserzione del legamento collaterale mediale. Sin dalle prossime ore Bassino comincerà la fase riabilitativa che la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. Il sogno olimpico è dunque sfumato. 🔗 Leggi su Oasport.it

