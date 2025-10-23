Sci alpino le favorite per la Coppa del Mondo generale 2025-2026 | duello Shiffrin-Gut-Behrami Goggia possibile terzo incomodo

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026 comincia da Soelden questo sabato senza la sua regina. Infatti Federica Brignone, detentrice della sfera di cristallo, non potrà difendere il titolo conquistato pochi mesi fa a causa dell’ormai noto grave infortunio patito lo scorso aprile durante i Campionati Italiani. La valdostana sta lavorando moltissimo, ma non esistono certezze sui tempi di recupero, con l’incubo di dover rinunciare anche alle Olimpiadi invernali che è sicuramente concreto. L’assenza di Brignone apre così la strada a un duello che promette scintille tra Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo generale 2025-2026: duello Shiffrin-Gut-Behrami, Goggia possibile terzo incomodo

