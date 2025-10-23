Sci alpino le favorite per la Coppa del Mondo di gigante 2026 | Robinson in pole senza Brignone
Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento dell’annata si disputerà sul ghiacciato del Rettenbach, dato che stiamo parlando del gigante di Soelden sulle nevi austriache. Il primo di 10 appuntamenti tra le porte larghe che andranno ad eleggere la “regina” di questa specialità all’interno della corsa alla Sfera di Cristallo. Chi, quindi, succederà a Federica Brignone? La valdostana, infatti, aveva conquistato la scorsa Coppa di gigante ma, per ovvi motivi, quest’anno non sarà della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
