Sci alpino il nodo da sciogliere per Alex Vinatzer nella stagione olimpica | meglio in gigante o in slalom?

Comincia da Soelden quella che può essere la stagione più importante della carriera di Alex Vinatzer. C’è sicuramente grande attesa per come si comporterà l’altoatesino, che sarà impegnato sul doppio fronte gigante e slalom. Finora la doppia avventura è stata un po’ complicata per Vinatzer, che ha alternato momenti positivi in una specialità e negativi nell’altra, senza mai trovare quella continuità di rendimento necessaria per esprimersi al meglio. Il nuovo allenatore delle discipline tecniche maschili, Mauro Pini, ha proprio tra gli obiettivi quello di portare Vinatzer ad ottenere il massimo in entrambe le specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, il nodo da sciogliere per Alex Vinatzer nella stagione olimpica: meglio in gigante o in slalom?

Approfondisci con queste news

CAMERATA CORNELLO (BG) – Intensa giornata di verifica, quella di sabato scorso, per i tecnici della IX Delegazione Speleologica del CNSAS Lombardo (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). L’addestramento si è svolto nella grotta Marmazzo, - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino, il nodo da sciogliere per Alex Vinatzer nella stagione olimpica: meglio in gigante o in slalom? - Comincia da Soelden quella che può essere la stagione più importante della carriera di Alex Vinatzer. oasport.it scrive

Sci alpino: come funziona la preparazione fisica e in cosa consiste la riatletizzazione - “La preparazione atletica è una delle cose che rende lo sci uno sport anomalo, perché di fatto è un argomento ‘fuori stagione’. Come scrive gazzetta.it

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile di La Thuile e lo Slalom Gigante maschile di Hafjell: orari e diretta - Un weekend travagliato per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a La Thuile in Val d'Aosta, con il maltempo che non sta lasciando pace: tutte le prove infrasettimanali sono state annullate e ... fanpage.it scrive