Sci alpino il nodo da sciogliere per Alex Vinatzer nella stagione olimpica | meglio in gigante o in slalom?

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia da Soelden quella che può essere la stagione più importante della carriera di Alex Vinatzer. C’è sicuramente grande attesa per come si comporterà l’altoatesino, che sarà impegnato sul doppio fronte gigante e slalom. Finora la doppia avventura è stata un po’ complicata per Vinatzer, che ha alternato momenti positivi in una specialità e negativi nell’altra, senza mai trovare quella continuità di rendimento necessaria per esprimersi al meglio. Il nuovo allenatore delle discipline tecniche maschili, Mauro Pini, ha proprio tra gli obiettivi quello di portare Vinatzer ad ottenere il massimo in entrambe le specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

