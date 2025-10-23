Sci alpino i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile | speranza Giorgia Collomb Zenere e Della Mea per svoltare
La sfortuna si è abbattuta sull’Italia dello sci alpino negli ultimi mesi, colpendo in particolare il settore femminile. Dopo il grave infortunio patito lo scorso aprile da Federica Brignone, ieri è arrivata la notizia della chiusura anticipata della stagione di Marta Bassino, che si è procurata la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, con reinserzione del legamento collaterale mediale. Dunque a Soelden mancheranno due sicure protagoniste per la squadra azzurra di gigante, che dovrà così affidarsi soprattutto a Sofia Goggia, ma anche ad alcune altre azzurre da cui ci aspettano dei segnali importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
