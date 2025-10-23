Sci alpino i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante | Odermatt deve guardarsi dal ‘fuoco amico’

Prende il via ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento del calendario sarà il gigante di Soelden (Austria) che, come sempre, farà alzare il sipario sulla nuova annata del Circo Bianco. Domenica 26 ottobre inizierà una stagione che vivrà su due binari ben precisi. Da una parte la Coppa del Mondo con la corsa al titolo iridato ed alle classifiche di specialità, dall’altra parte lo sguardo non potrà che essere ben puntato verso i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che, ovviamente, saranno il momento clou dell’annata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Odermatt deve guardarsi dal ‘fuoco amico’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ecco il percorso, l'elenco dei corridori, i favoriti e gli orari per seguire la Veneto Classic in tv e streaming! Link nel primo commento. - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante 2026: Robinson in pole senza Brignone - Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025- Secondo oasport.it

Pronostici Sci Alpino: a Sölden il 25 e 26 ottobre inizia la Coppa del Mondo 2025. Gudia tv, quote, favoriti e scommesse - Analisi, quote, favoriti, guida tv, precedenti e scommesse Coppa del Mondo sci alpino. Da betitaliaweb.it

Goggia: "Senza Brignone vivrò in una bolla. La Coppa, la tesi, i Giochi... e se vinco non mi ritiro" - Obiettivo o antipasto, la Coppa del Mondo di sci alpino scatta logicamente nel segno di Milano Cortina, l’Olimpiade che a febbraio animerà le piste ampezzane e di Bormio. Da msn.com