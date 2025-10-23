Sci alpino femminile | da Brignone a Bassino una catena di infortuni
La squadra italiana affida le proprie speranze a Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Roberta Melesi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
