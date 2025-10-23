Schlein fuori controllo in aula Meloni la travolge così

Le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo accendono di nuovo la miccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Tra accuse di "fango sull'Italia", richiami alla democrazia e numeri sbandierati come trofei o fallimenti, il confronto tra governo e opposizione si fa sempre più acceso. Un duello politico che, come spesso accade, non si gioca solo sui contenuti, ma sul racconto — e sull'immagine del Paese davanti all'Europa. Meloni e Schlein, lo scontro sulla libertà e la democrazia. È stato il palco internazionale del Partito Socialista Europeo ad Amsterdam a riaccendere la contesa. Elly Schlein ha affermato che le destre "mettono in pericolo la democrazia", avvertendo che "la libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando governa l'estrema destra", come riportato dal Corriere della Sera.

