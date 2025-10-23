Schianto frontale tra auto tragedia immensa | muore bimbo di 7 anni
Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della serata di mercoledì 22 ottobre. Un bambino di sette anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili. Il piccolo viaggiava insieme al padre a bordo di una Volkswagen Corrado d’epoca. L’impatto, avvenuto con una Renault condotta da un giovane neopatentato di vent’anni, ha avuto conseguenze tragiche. Tragedia sulla Porrettana: la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del Radiomobile e dagli agenti, sarebbe stato proprio il padre del bambino — identificato come M. 🔗 Leggi su Tvzap.it
