’Scherma in Rosa’ Sport per la rinascita dopo la malattia
E’ un ‘Nastro Rosa’ che, in questo progetto, unisce lo sport alla scienza, la speranza alla forza, la resilienza all’impegno, all’autostima, alla vita. Il Cus Siena e la Lilt, grazie a ‘Scherma in Rosa’, daranno a tante donne operate al seno la possibilità di intraprendere un percorso riabilitativo, non soltanto fisico, ma anche psicologico e sociale. Il plurimedagliato campione di scherma paralimpica, Matteo Betti, lui stesso simbolo di resilienza, dedizione e inclusione, ne è il testimonial. "Il progetto, che nasce da un’iniziativa del ministero dello Sport e della Salute, in collaborazione con la Federazione – spiega Filippo Carlucci, vicepresidente del Cus – ha l’obiettivo di fare, dell’attività schermistica, un’attività di riabilitazione funzionale, ma anche psico-sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
