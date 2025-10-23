Scherma i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca

La Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, per quanto concerne le specialità del fioretto, maschile e femminile, scatterà a Palma di Maiorca, in Spagna, dal 6 al 9 novembre: l’Italia sarà al via della manifestazione iberica con 24 azzurri, equamente divisi nei due settori, selezionati dal commissario tecnico Simone Vanni. Nel comparto femminile saranno in gara Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini, Martina Sinigaglia, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini. Nel settore maschile saranno al via Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

