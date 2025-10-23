Scazzottata in via Labirinto a San Benedetto si scontrano due bande di extracomunitari

Corriereadriatico.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN BENEDETTO Una rissa in via Labirinto tra due bande di extracomunitari a cui hanno assistito alcuni cittadini. Un residente ha raccontato di aver assistito dalla sua finestra intorno alle 19 ad. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

scazzottata in via labirinto a san benedetto si scontrano due bande di extracomunitari

© Corriereadriatico.it - Scazzottata in via Labirinto a San Benedetto, si scontrano due bande di extracomunitari

Approfondisci con queste news

scazzottata via labirinto sanScazzottata in via Labirinto a San Benedetto, si scontrano due bande di extracomunitari - SAN BENEDETTO Una rissa in via Labirinto tra due bande di extracomunitari a cui hanno assistito alcuni cittadini. Riporta msn.com

Incidente e scazzottata tra giovani a San Benedetto: la rissa arriva in tribunale - San Benedetto del Tronto (Ascoli), 3 maggio 2023 – È approdata davanti al tribunale di Ascoli la vicenda della rissa avvenuta il 12 giugno dell’estate scorsa, 2022, a San Benedetto. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scazzottata Via Labirinto San