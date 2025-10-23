Scatta il piano B della Rai Stefano De Martino decisione drastica Per lui e il pubblico

Nessuno lo avrebbe immaginato alla vigilia della nuova stagione televisiva, ma il colpaccio dell’autunno lo ha messo a segno Mediaset. Contro ogni previsione, l’access prime time — quella fascia tanto preziosa che apre le serate televisive — è stato conquistato da Canale 5 grazie al ritorno in grande stile di La ruota della fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui ha registrato ascolti eccezionali, strappando alla Rai uno scettro che deteneva da anni. Una rivoluzione di palinsesto e di pubblico che ha colto di sorpresa persino i vertici di Viale Mazzini, costretti ora a studiare contromisure per fermare l’avanzata del colosso Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it