Scatta il piano B della Rai Stefano De Martino decisione drastica Per lui e il pubblico

Caffeinamagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno lo avrebbe immaginato alla vigilia della nuova stagione televisiva, ma il colpaccio dell’autunno lo ha messo a segno Mediaset. Contro ogni previsione, l’access prime time — quella fascia tanto preziosa che apre le serate televisive — è stato conquistato da Canale 5 grazie al ritorno in grande stile di La ruota della fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui ha registrato ascolti eccezionali, strappando alla Rai uno scettro che deteneva da anni. Una rivoluzione di palinsesto e di pubblico che ha colto di sorpresa persino i vertici di Viale Mazzini, costretti ora a studiare contromisure per fermare l’avanzata del colosso Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Stefano De Martino, è emergenza. La Rai prepara per lui un "piano b": di cosa si tratta - L’azienda starebbe valutando l’ipotesi di affidargli un nuovo format, ancora top secret, da affiancare ad Affari Tuoi, che non ... Scrive today.it

Sanremo, le tensioni dietro l’accordo: la Rai si prepara al piano B - Non sono giorni facili in quel di Sanremo: a riportarlo è l’Adnkronos, che spiega lo stato della trattativa tra il Comune di Sanremo e la Rai. Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Scatta Piano B Rai