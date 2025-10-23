Scarico e abbandono di rifiuti in strada individuate e multate 47 persone

Le fototrappole installate ad Eboli per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in strada hanno portato a nuove sanzioni. Si tratta di ben 47 persone, individuate e colte sul fatto e ora destinatarie di verbali da oltre 200 euro, secondo quanto previsto dalla legge. Le multeLe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

