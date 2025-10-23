Scarichi abusivi nel lago da due immobili | scatta una super multa
Scarichi illeciti nelle acque del lago a Galbiate. La Guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale di Como (Roan) - dopo alcune indagini ambientali - ha infatti scoperto scarichi abusivi nel Lago di Como. I finanzieri del servizio navale, operando in coordinamento con altri enti incaricati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
SELLIA MARINA, AZIENDA SOTTO SEQUESTRO PER VIOLAZIONI AMBIENTALI La Guardia Costiera di Crotone ha scoperto scarichi abusivi, emissioni non controllate e gestione illecita di rifiuti in tre sedi operative di un’azienda di Sellia Marina. Du - facebook.com Vai su Facebook
Scarichi abusivi nel lago, maxi multa per i due responsabili - Gli ulteriori accertamenti effettuati dai militari della Stazione Navale Lago di Como della Guardia di finanza hanno permesso di individuare due responsabili, risultati proprietari degli immobili ... msn.com scrive
Scarichi abusivi nel Lago di Como: sanzioni fino a 120mila euro per due proprietari di immobili - La Guardia di finanza di Como ha scoperto, nei pressi di Galbiate, alcuni scarichi illegali che riversavano acque reflue domestiche direttamente nel lago ... Come scrive varesenews.it
Scarichi industriali abusivi nel Magra dentro un parco naturale - Vernici, lubrificanti e oli combustibili sarebbero stati scaricati direttamente all'interno del fiume Magra. Secondo ansa.it