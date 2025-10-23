Scanner-Robin Rimbaud pioniere britannico della musica elettronica a Bari per Sussurra Luce

Ultimo appuntamento di Sussurra Luce a Spazio Murat, che quest'anno ha come tema portante “Voci, umani, macchine” e mette al centro la voce come primo medium umano, capace di trasformarsi in linguaggio, memoria e immaginazione. La rassegna che indaga i confini tra voce, suono e tecnologia diretta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

