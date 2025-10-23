Scandalo scommesse Nba 32 finiscono in manette | arrestati anche Rozier e Billups

Le indagini su Rozier sono nate da una partita del 23 marzo 2023 tra i Charlotte Hornets e i New Orleans Pelicans. Sembra che in quella giornata, numerose agenzie di scommesse in vari Stati avevano segnalato un’attività di puntate anomala sulle statistiche di Rozier, tutte su una possibile prova deludente. In quella partita, Rozier lasciò il campo dopo 10 minuti di gioco per un infortunio al piede. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scandalo scommesse Nba, 32 finiscono in manette: arrestati anche Rozier e Billups

